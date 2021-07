Sembrava il Godot che non arriva mai, e invece - dopo 28 anni - il trofeo è arrivato: l'Argentina vince la Copa America per 1-0 e, per rendere ancor più memorabile l'evento, lo fa contro i rivali storici del Brasile, mai battuti dall'Albiceleste al Maracanà in una gara valida per un torneo internazionale.

Segna Angel Di Maria che in fuga solitaria batte Ederson al 22esimo con un pallonetto.

Ma è la vittoria di Lionel Messi, che vince il suo primo titolo con la maglia della Nazionale dopo 4 finali perse (3 in Copa America e 1 ai Mondiali).

Nella Seleção, che ha giocato con il possesso ma non ha finalizzato, l'atteso Neymer non ha brillato e l'intera squadra non è riuscita a dare profondità alla manovra offensiva, lasciando il campo alle fughe in avanti degli avversari.

Alla fine decide il tocco morbido di Di Maria di fronte a circa 7.000 spettatori, capienza ai minimi nel catino di Rio de Janeiro a causa dell'emergenza Covid.

Con questo successo l'Argentina arriva alla sua 15esima Coppa America, eguagliando il primato dell'Uruguay.