L'11 luglio i bulgari tornano al voto, dopo le inutili elezioni di aprile che non hanno restituito una maggioranza di governo. Nessuno ha voluto allearsi con il partito Cittadini per lo sviluppo europeo della Bulgaria (GERB) del conservatore Boyko Borisov, l'uomo che governa dal 2009, e che nei sondaggi rimane favorito ma ancora senza un consenso tale da formare un esecutivo da solo.

"Oggi un professore mi ha spiegato come le macchine per votare possano essere truccate. Usano chiavette usb straniere. E poi queste macchine non sono tutte certificate, solo qualcuna. Quindi l'unica chance che abbiamo e di andare a votare in massa", ha detto Borisov in una manifestazione elettorale. Contesta l'introduzione del voto elettronico, che piace tanto a chi gli sta contendendo la testa dei sondaggi, lo showman Slavi Trifonov, fondatore del partito populista "C'è una nazione come questa" (ITN), rivelazione dell'ultima tornata elettorale.

Il vice di partito di Borisov, Tomislav Donchev, torna sulle accuse di corruzione e malversazione che sono piovute addosso al primo ministro e che hanno portato a manifestazioni di piazza: "Sono pronto a scommettere che quelle presunte rivelazioni sono bolle di sapone che scoppieranno subito dopo le elezioni", dice.

I sondaggi assegnano sia a Borisov che a Trifonov il 20 per cento dei consensi. Quest'ultimo non ha intenzione di fare alleanze. Se le altre forze politiche non si accorderanno la Bulgaria rischia nuovamente l'impasse e la paralisi governativa.