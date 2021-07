Certificato vaccinale, ma serve davvero?

E alla fine è arrivato. Il certificato digitale COVID dell'UE è entrato ufficialmente in vigore dal 1° luglio.

Entro mercoledì sera 26 nazioni Ue, su un totale di 27, erano collegate alla rete del sistema e secondo la Commissione Ue sarebbero stati emessi 200 milioni di certificati.

Euronews si è recata all'aeroporto di Bruxelles, la giornata nella considerata la più trafficata dall'inizio della crisi. Ma l'industria aeronautica avverte che il certificato covid è ancora lontano dal funzionare.

Cos``i Maaike Andries, portavoce di Brussels Airlines: "È una soluzione molto attesa, ma purtroppo non siamo ancora sulla linea di arrivo ​​perché non siamo in grado di utilizzare il certificato al meglio. Se oggi eseguissimo la scansione del codice qr fornito con il certificato, vedremmo solo se è un codice valido o non valido Sfortunatamente anche all'interno dell'Europa, ogni paese ha ancora le proprie restrizioni, il che significa che anche i passeggeri completamente vaccinati dovranno comunque portare con sé un test PCR negativo per alcuni paesi. Si potrà solo sapere se il codice è valido, ma non il motivo, i dati sono insufficienti da utilizzare effettivamente per il passeggero"

Quasi 20.000 passeggeri sono arrivati ​​all'aeroporto di Bruxelles e la maggior parte è apparsa entusiasta di poter viaggiare di nuovo.

Evrin fa visita alla sua famiglia dopo tanto tempo e nonostante la sua eccitazione per questo, sta dicendo a euronews che per lei il certificato covid è inutile: "Non sono completamente vaccinato, quindi non mi aiuta. La cosa più importante per me è il test PCR".

Dice Glen, che sta andando in vacanza in Grecia dopo 18 mesi di permanenza a casa, era preparato a una situazione disordinata: "Com'è andata? Siamo quattro ore in anticipo, quindi ora ci riposiamo, ora abbiamo il tempo di bere una birra".

Uno dei maggiori problemi rimane la frammentazione delle politiche di viaggio tra i paesi dell'UE.

Il commissario UE per la Giustizia Didier Reynders rassicura sul fatto che il certificato può risolvere questo problema: "In base ai regolamenti, basta il certificato. Salvo eventuali evoluzioni negative legate ad alcune varianti preoccupanti come il Delta VI e che per il momento abbiamo in alcuni regioni".

Il certificato dovrebbe eliminare la necessità di un test supplementare o la quarantena all'arrivo in un altro paese. Tuttavia è ancora possibile per uno Stato membro introdurre restrizioni se la situazione sanitaria del paese o della regione da cui proviene il viaggiatore si sta deteriorando.