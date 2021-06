Mottarone, freni bloccati da anni. Le prove in foto del 2014

Già nel 2014 la funivia del Mottarone sarebbe stata in esercizio col forchettone inserito (e dunque priva del freno di emergenza). È quanto emerge dalle immagini di un esperto di funivie svizzero. Michael Meyer. "In queste foto si vede il forchettone in posizione, ed era il 2014. Dunque lo si usava coi passeggeri in cabina", dice.

Il dettaglio portato alla luce dal fotografo svizzero fa crollare la versione finora data dagli imputati, secondo la quale il forchettone era stato usato solo come soluzione d'emergenza per evitare che scattasse il freno automatico, destinato a intervenire in caso di guasto della fune traente.

Secondo alcuni esperti in queste condizioni il disastro, inevitabile, sarebbe stato solo questione di tempo. Le indagini della procura di Verbania puntano ora a sottoprre ad analisi tecnica il relitto della cabina, per stabilire se il cavo abbia o no ceduto all'altezza della cosiddetta "testa fusa", e cioè nel punto in cui la fune è connessa al carrello.