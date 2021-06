Al via Sun Trip Europe, un "solare" viaggio in bici

Al via Sun Trip Europe, viaggio in bici a energia solare sponsorizzato dalla Commissione europea nell'ambito della "Settimana verde" che mira ad azzerare l'inquinamento.

Una quarantina di partecipanti attraverseranno 33 Paesi, pedalando per 10.000 km grazie all'energia solare.

A partire da Bruxelles il 16 giugno, questo tour europeo in bicicletta è un'avventura che gira intorno alla diversità europea.

"Abbiamo una trentina di biciclette che hanno lasciato Lione questa mattina - dice Florian Bailly, organizzatore - hanno raggiunto Bruxelles: questo è da considerarsi il prologo di Sun Trip Europe.

La lunghezza totale sarà di 10.000 km in giro per l'Europa, da Bruxelles a Riga, poi in Romania, ritorno in Italia al Passo Stelvio, e ancora in Spagna, Portogallo e arrivo finale a Lione".

Screengrab from Euronews video

"Questo tour in bicicletta dell'Europa è molto importante - afferma Ferrán Tarradellas Espuny, responsabile della comunicazione per la Commissione europea in Francia - da un lato perché mostra la diversità dell'Unione europea, che si vede anche in ciascuna delle biciclette, differenti tra loro.

Credo che questo tour dell'Europa sia molto europeo, perché è perfettamente in linea con gli obiettivi del "Patto verde".

Quest'ultimo mira a rendere l'Europa il primo continente climaticamente neutro entro il 2050 e ciò implica che dobbiamo cambiare le nostre modalità di trasporto, basarle su energia pulita e zero emissioni: il viaggio stesso è una dichiarazione del tipo di trasporto e di energia che vogliamo in Europa per il futuro".

"S'incontrano europei ogni giorno diversi - dice Gregory Doucet, sindaco di Lione - tutti questi corridori partecipanti in tutta la loro diversità: donne, uomini, persone con mobilità ridotta che incroceranno omologhi europei.

È semplicemente una magnifica avventura umana, rende tanto l'dea dell'immagine dell'Europa che vorremmo vedere domani".

Il ritorno in Europa in bici a energia solare può durare da uno a tre mesi, a seconda del ritmo dei partecipanti.