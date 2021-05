La Bielorussia ha unito l'Europa nella condanna

Sembrava si stesse ripetendo la storia della Brexit questa settimana quando la Svizzera ha interrotto bruscamente i colloqui con l'Unione Europea su un trattato politico a lungo atteso che avrebbe sostituito un mosaico di accordi individuali.

Questi colloqui vanno avanti da anni, ma recentemente c'è stato un inasprimento dei toni, come l'ha descritto un diplomatico.

Quando Bruxelles ha rifiutato di muoversi su questioni chiave come la protezione dei salari e la libertà di movimento, il governo svizzero ha premuto il pulsante di uscita, probabilmente spinto dalle crescenti tendenze isolazioniste interne.

Cosa succede adesso? La Svizzera sarà declassata allo status di paese terzo e dovrà affrontare nuovi ostacoli al commercio, non esattamente l'ideale per un paese senza sbocco sul mare che esporta più nell'UE che in Cina e Stati Uniti messi insieme.

Il quasi divorzio dall'Europa potrebbe danneggiare tutta una serie di industrie svizzere ed europee – tutto questo era risaputo, ma come in Gran Bretagna, prevale la mentalità dell'isola.

Alla fine, il presidente svizzero ha offerto all'Europa un premio di consolazione ...

Guy Parmelin, Presidente della Svizzera: «La Svizzera resta un partner di prim'ordine per l'Unione europea. E viceversa. Vogliamo continuare il dialogo con l'UE e sviluppare ulteriormente il nostro stretto rapporto con un'agenda comune. Grazie per l'attenzione".

C'è stato un altro paese che ha optato per l'isolamento questa settimana: la Bielorussia.

Certamente in un contesto diverso con metodi diversi e una mentalità politica diversa.

Dopo che il regime ha costretto un aereo di linea irlandese a un atterraggio di emergenza a Minsk per arrestare un dissidente a bordo, i leader europei si sono affrettati a condannare quello che hanno definito un atto di pirateria.

Ursula von der Leyen, Presidente della Commissione Europea: "Questo comportamento oltraggioso necessita di una risposta forte. Pertanto, il Consiglio europeo ha deciso che ci saranno ulteriori sanzioni".

Charles Michel, presidente del Consiglio europeo: "Non tollereremo alcun tentativo di giocare alla roulette russa con la vita di civili innocenti. Quello che è successo ieri non è accettabile".

L'incidente è avvenuto opportunamente poco prima dell'inizio di un vertice Ue a Bruxelles.

Lì i leader dell'UE hanno rapidamente bandito gli aerei bielorussi dal blocco e hanno invitato i vettori con sede nell'UE a non sorvolare lo spazio aereo bielorusso.

E mentre vengono emesse ulteriori sanzioni, l'Europa è stata in grado di mettere in mostra la piena unità.

Insieme a noi c'è André Freire, professore di scienze politiche all'Università di Lisbona.

Stefano Grobe, Euronews: "Il vertice ha imposto sanzioni relativamente dure alla Bielorussia. Questa è stata una rara decisione unanime di politica estera del Consiglio. Stiamo assistendo a una nuova tendenza, alla volontà di parlare con una voce europea?

André Freire, professore di scienze politiche all'Università di Lisbona: "C'è la consapevolezza che abbiamo problemi comuni che possono essere affrontati in modo efficiente solo con decisioni comuni e un certo consenso. E il modo per affrontare questa dittatura in Bielorussia che non sta seguendo lo stato di diritto e il diritto internazionale. In un certo senso questo è anche un problema con la Russia. Penso che ciò richieda una posizione forte e l'Unione europea lo ha capito".

Stefano Grobe, Euronews: L'Europa sembra sempre debole quando non è unita - sulla Russia, sulla Turchia, sul Medio Oriente per esempio. Vedremo un'Europa più dura su uno di questi problemi in futuro?

André Freire, professore di scienze politiche all'Università di Lisbona: "Non sono così sicuro che siamo così uniti e così determinati ad andare avanti con posizioni difficili. Lo stesso con la Palestina, dove vediamo che il signor Biden non è davvero duro con Israele ed è difficile ascoltare la posizione dell'Unione europea. Quindi non ne sono così sicuro".

Stefano Grobe, Euronews: E infine, sembra che presto raggiungeremo la fine del tunnel Covid. Qual è la più grande lezione che l'Europa dovrebbe imparare dalla crisi?

André Freire, professore di scienze politiche all'Università di Lisbona: "In primo luogo, è che abbiamo davvero - e ne abbiamo parlato - abbiamo bisogno di un consenso, di alcune decisioni comuni per problemi comuni, perché non possiamo affrontare questa malattia Covid-19 da soli, paese per paese. E non è solo una lezione per l'Europa, perché se vacciniamo tutta la popolazione in Europa, abbiamo ancora l'India o altri paesi più poveri che hanno molte persone prive di vaccinazioni, il problema tornerà. E forse anche per democratizzare queste istituzioni sovranazionali in Europa e altrove per arrivare a decisioni migliori".

Raggiungere la fine del tunnel Covid: nulla è più atteso che nel mondo delle arti e dello spettacolo.

Da persone il cui sostentamento dipende da un vasto pubblico.

Ebbene, in uno dei più importanti centri di musica classica del mondo, la fine del tunnel è lì.

Questa settimana, l'Orchestra Filarmonica di Vienna è tornata alle esibizioni dal vivo dopo mesi di lockdown.

Un periodo di inattività che aveva messo alla prova le motivazioni dei musicisti e stravolto la loro professione.

Ora stanno rispolverando i loro strumenti dopo che l'allentamento delle restrizioni sul coronavirus da parte dell'Austria ha consentito ai luoghi culturali di riaprire le loro porte.

Un musicista ha detto prima del primo concerto: "Siamo come pazienti in coma che si sono appena svegliati e nessuno sa quanto danno sia stato fatto".

Beh, i fan sono sicuramente in paradiso.