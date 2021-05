Le alghe, un gusto da acquisire

Le microalghe possono essere assunte sia come integratori alimentari sotto forma di polvere contenuta per esempio in compresse, sia mischiate ad altri ingredienti per creare cibi appetitosi. Ma qual è la percezione del consumatore nei confronti di questo tipo di prodotti?

La professoressa Anabela Raymundo e la ricercatrice Sónia Oliveira dell'Università di Lisbona stanno lavorando su modi per aumentare la penetrazione di questi prodotti nel mercato.

"Penso che il consumatore medio non abbia ancora un grande gusto per le alghe - commenta Sónia -. È un prodotto che di solito non abbiamo nella nostra routine quotidiana. È un gusto che si acquisisce e va praticato. Penso che se il consumatore lo prova, gli piacerà ".

La professoressa Raymundo ha una strategia, dice: "Sappiamo esattamente quali sono le tendenze di consumo e cerchiamo di sviluppare prodotti dalle caratteristiche che soddisfino le tendenze attuali dei consumatori. Ad esempio, la sostenibilità, etichette semplici, dei prodotti con una storia alle spalle, prodotti che abbiano benefici diretti sulla salute e il benessere. E spesso per coinvolgere il consumatore è più facile coinvolgere i bambini. I bambini hanno sempre voglia di provare cose nuove. Stiamo lavorando per coinvolgerli perché le abitudini che acquisiscono poi rimangono e possono durare tutta la vita".