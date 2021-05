Riapre l'Europa del turismo e della cultura.

Portogallo: Algarve pieno di prenotazioni

Mentre la campagna di vaccinazione avanza in tutta Europa, zone turistiche come l'Algarve, in Portogallo, cercano di riaprire in fretta la stagione turistica e rifarsi del disastro del 2020.

Un angolo di Algarve. AP

Gli albergatori di Faro e Albufeira confermano la domanda crescente di prenotazioni, soprattutto di turisti dall'Europa del Nord: una rinnovata speranza per la stagione estiva.

Lampedusa: attenti a Covid e migranti

A Lampedusa, la sfida turistica è doppia: imprenditori e commercianti temono, infatti, che una nuova ondata migratoria, favorita dalla stagione estiva, possa ostacolare il flusso di turisti.

La bellezza selvaggia di Lampedusa. AP

L'isola ha dovuto fare i conti con la pandemia, che ha costretto le autorità locali a dichiararla zona rossa, ma la principale preoccupazione resta l'arrivo dei migranti.

Luca Maraventano, proprietario del Residence Tartaruga Rossa, spiega:

"Il timore c'è sempre, perché appena il mare e il vento cambiano arriverà sicuramente qualcuno, ma speriamo che non arrivino tanti migranti, per non doverci preoccupare di una situazione che va avanti da molti anni e che potrebbe essere più gestibile e tenuta sotto controllo".

"Speriamo non arrivino troppi migranti a Lampedusa". AP

Spagna: torna il flamenco!

Locali e attività culturali hanno tenuto chiuso a lungo anche in Spagna e i pittoreschi 'tablaos' del flamenco non hanno fatto eccezione.

Il famoso "El Corral de la Morería" di Madrid - considerato il "tablao" più conosciuto al mondo - è pronto a riaprire le sue porte, un giorno alla settimana, il sabato, con due spettacoli che permetteranno a 30 spettatori di gustarsi il vero flamenco.

L'inaugurazione, però, è prevista per giovedi della prossima settimana, il 20 maggio, in occasione dell'anniversario della serata inaugurale, il 20 maggio del 1956, 65 anni fa...

"Vivi il flamenco dal vivo!" AP

Inghilterra: ristoranti anche all'interno

Da lunedi, i ristoranti di tutto il Regno Unito potranno finalmente accogliere i clienti anche all'interno del locale, non solo all'aperto.

E' pronto a riaprire il "Core" di Notting Hill, a ovest di Londra, un ristorante che è stato premiato con una terza stella Michelin a gennaio, proprio mentre era chiuso.

E la riapertura, per la celebre chef Clare Smyth, sarà sicuramente un giorno di festa.