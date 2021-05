La Commissione europea è ottimista sulle prospettive europee dei paesi dei Balcani occidentali.

Il commissario per l'allargamento del blocco, Olivér Várhelyi, è tornato da un viaggio nella regione.

Ha affermato che la strategia di allargamento rivista lo scorso anno dà una spinta al processo di adesione.

Come pensa di convincere gli Stati membri dell'Europa occidentale che sono scettici sull'ulteriore allargamento?

Olivér Várhelyi, Commissario europeo per l'allargamento e il vicinato: "Quello che ho visto nei dibattiti di dicembre, è stato che con la metodologia, con il nuovo piano di investimento , soprattutto economico siamo riusciti a convincerli. Non sono stati loro a dire di no. Considero il loro sostegno garantito. E continuo a lavorare con loro per mantenere il loro sostegno".

Dei 6 paesi dei Balcani occidentali attualmente solo due, Serbia e Montegro, stanno avendo colloqui di adesione.

La Macedonia del Nord e l'Albania sono paesi candidati, in attesa dell'inizio dei negoziati.

La Bosnia-Erzegovina ha già presentato la sua domanda e il Kosovo è ancora più in là.

Per il commissario, l'UE invece resta un attore chiave nella regione nonostante la crescente influenza cinese e russa.

Olivér Várhelyi, Commissario europeo per l'allargamento e il vicinato: "Possiamo chiarire a tutti che siamo un protagonista geopolitico. Come vedete, sono le nostre aziende che investono di più è l'Unione Europea che investe di più in termini di aiuto economico, sia esso ripresa economica, di riforme, siamo noi ad accompagnare la regione nella sua vita quotidiana. Certo è molto più facile arrivare con investimenti una tantum, offerte una tantum, ma siamo quelli che ci sono tutti i giorni, fino in fondo".

Il commissario ha anche insistito sul fatto che i colloqui di adesione dell'Albania potrebbero iniziare prima che quelli della Macedonia del Nord, se le ambizioni di Skopje fossero bloccate dal veto della Bulgaria. Questa idea è respinta dal primo ministro della Macedonia del Nord, Zoran Zaev, che ha visitato Bruxelles. Rifiuta anche le richieste bulgare sulla lingua e l'identità.

Zoran Zaev: "Ci aspettiamo che l'UE nel suo insieme, tutti i 27 paesi membri e la commissione europea siao in linea con ciò che ci hanno promesso. il patto era, voi rispettate gli impegni e lo faremo anche noi. Non solo siamo stati ai patti, ma abbiamo fatto addirittura sforzi ulteriori.

L'Unione europea deve rispettare la sua parola, tenendo presente che tutto puo' essere oggetto di negoziato tranne che questioni come l'identità, o la lingua. Questo non è stato mai un tema di dibbattito in nessuna fase dell'allargamento dell'UE ".

La lingua e l'identità macedone non sono negoziabili - ha aggiunto il primo ministro Zaev.