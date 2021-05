Il bello del calcio torna in Italia, Mourinho allenatore della Roma

È José Mourinho è il nuovo allenatore della Roma fino al 30 giugno 2024, è il clamoroso colpo di scena del club giallo rosso.

Poche ore dopo aver ufficializzato l’addio a Paulo Fonseca, a fine campionato, è arrivata la bomba di mercato sotto forma di comunicato ufficiale sul sito della società: «Siamo lieti ed emozionati di dare il benvenuto a José Mourinho nella famiglia dell’AS Roma — hanno dichiarato il presidente Dan Friedkin e il vicepresidente Ryan Friedkin —. José è un fuoriclasse che ha vinto trofei a ogni livello e garantirà una leadership e un’esperienza straordinarie per il nostro ambizioso progetto. L’ingaggio di José rappresenta un grande passo in avanti nella costruzione di una mentalità vincente, solida e duratura, nel nostro club.

Artefice della tripletta scudetto, Coppa Italia e Champions in casa Inter nel 2010, Mourinho ha lasciato l'Italia per dirigere prima il Manchester, poi il Chelsea e il Real Madrid.

Notizia da prima pagina anche in Inghilterra

Mourinho alla Roma è una notizia anche in Inghilterra dove Mou ha lavorato a lungo. Così quasi tutte le testate online inglesi aprono con la notizia dello 'Special One' alla Roma. Il 'Mirror' titola "The Italian Job", sottolineando che il portoghese tornerà ad allenare in Italia a undici anni dall'addio all'Inter. "José è tornato... di già" scrive il Daily Mail, riferendosi al fatto che 'Mou è staro esonerato dal Tottenham appena due settimane fa. "When in Rome" è invece il commento del Sun, giornale per il quale Mourinho sarà 'editorialista' durante i prossimi Europei.