Nato, via dall'Afghanistan

Anche il contingente europeo lascerà l'Afghanistan alla fine di quest'anno. Il presidente americano Biden aveva annunciato che le truppe statunitensi avrebbero lasciato il paese il 9 settembre, nel triste anniversario dell'attacco alle torri gemelle.

Bruxelles ha confermato la volontà di lasciare Kabul per bocca della ministra della difesa tedesca che ha twittato: siamo andati nel paese assieme e ce ne andiamo via assieme".

Di fronte ai timori di una recrudescenza degli attacchi dei talebani un ex alto dirigente Nato afferma: "Le forze armate afghane sono state formate e non esiste la possibilità che vengano surclassate dai talebani. Hanno però la possibilità di continuare con i loro omicidi mirati di giudici, giornalisti e membri del governo. Rappresentano ancora un rischio per il paese, ma le truppe Usa e quelle Nato non possono rimanere per sempre. Sono passati 20 anni e questa cosa non fa andare avanti il processo di pace".

In Afghanistan al momento ci sono circa 3000 soldati americani e 7000 della coalizione, in gran parte truppe di Paesi Nato come l'Italia (che schiera fino a 800 militari). Questo ritiro porrà fine ad una guerra costata finora miliardi di dollari, oltre 2300 militari Usa morti e 20 mila feriti, ed almeno 100 mila civili afghani uccisi.