Incidente ferroviario a Taiwan: più di 40 vittime

È salito ad almeno 41 morti il bilancio dell'incidente ferroviario avvenuto a Taiwan, dove un convoglio con otto carrozze partito da Taipei è deragliato dai binari mentre percorreva un tunnel. Secondo una prima ricostruzione l'incidente sarebbe stato causato da un mezzo da cantiere parcheggiato non correttamente lungo la linea ferroviaria.

Helen Davidson, corrispondente del Guardian da Taiwan, racconta a Euronews quello che ha visto in tv: "Ci sono volute alcune ore per far uscire tutti i passeggeri. Una settantina sono rimasti bloccati lì dentro per ore. Abbiamo visto filmati in cui le le carrozze erano schiacciate insieme. È stato un incidente devastante; le autorità ora cercano di capire cosa sia effettivamente successo".

Per Taiwan si tratta dell'incidente ferroviario più grave degli ultimi 30 anni. Tsai Ing-wen, presidente dell'isola un tempo nota come Cina Nazionalista e attualmente non riconosciuta né da Pechino né dai membri permanenti del Consigli od Sicurezza dell'Onu, ha diffuso un comunicato con cui si impegna ad accrescere la sicurezza dei trasporti dopo "questo straziante incidente".