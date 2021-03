Meno vaccini venduti al di fuori dell'Unione europea. È l'orientamento di Bruxelles in vista del vertice dei Capi di stato e di governo dei ventisette di giovedì 25 marzo. Si tratta di porre dei limiti, se necessario, alle dosi di siero prodotte all'interno del territorio dell'Ue.

Al summit è attesa anche la presenza in video-conferenza del presidente Usa, Joe Biden, al quale i leader europei sono pronti a chiede un aiuto, visto il ritmo invidiabile degli Stati Uniti nella somministrazione degli antidoti anti-covid.

La proposta è della Commissione europea, preoccupata per l'alta domanda di vaccini proveniente dal Regno Unito. Per questo l'esecutico comunitario è pronto, in caso di bisogno, a ridurre le vendite di dosi destinate Oltremanica o verso altri Paesi esterni allo spazio comunitario.

Questo mercoledì il collegio dei commissari, guidati da Usula von de Leyen, presenterà un meccanismo di limitazione dell'export.

In realtà Bruxelles non vuole che alcune aziende con stabilimenti farmaceutici presenti in Europa vendano più vaccini al di fuori dei ventisette che agli Stati membri stessi, come sembra già sia accaduto in alcuni casi: sieri AstraZeneca esportati in Gran Bretagna dai Paesi Bassi, o in altri casi addirittura in altri continenti.

Dice il vice-presidente della Commissione europea Maros Sefcovic:

"com'è noto finora abbiamo bloccato solo la vendita di vaccini dall'Italia all'Australia, e il motivo era la proporzionalità: a causa della differenza del tasso di vaccinazione tra Australia ed Europa. Da lì abbiamo capito che l'Europa ha bisogno di quei vaccini adesso".

L'Unione europea sembra quindi in affanno, vaccina meno che altri partner mondiali e addiritura dell'ex membro, il Regno unito. Non c'è tempo da perdere perché non contenere la terza ondata pandemica potrebbe causare danni economici irreparabili, oltre naturalmente a migliaia di lutti cje potrebbero esseer evitate con più dosi a disposizione.