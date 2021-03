Il primo negozio "fisico" di Amazon in Europa.

Il colosso americano della vendita on-line ha aperto il suo primo negozio vero e proprio, a Londra, nel centro commerciale di Ealing-Broadway.

È un supermercato senza cassiere, perchè Amazon scommette forte sui suoi negozi senza contatto, dopo il successo già ottenuto in alcune aree residenziali degli Stati Uniti, specialmente durante la pandemia.

"Tutto automatico"

Ma come funziona?

Spiega una cliente, Erica Ely, residente nel quartiere di Ealing:

"Si scarica un'app, si scansiona un codice QR quando si entra, ed è tutto ciò che si deve fare. È tutto automatico: la app sa quello che hai nel carrello e quando esci dal negozio ti addebita e ti fattura automaticamente sul conto corrente che hai impostato".

"Fa tutto automaticamente la app". AP Photo

Il negozio funziona con sensori, telecamere e algoritmi di "deep learning" (tecnologia che consente a una macchina di "apprendere" da sola), spiega la stessa Amazon in un video promozionale.

Il negozio offre "un'ampia selezione di nuovi prodotti griffati Amazon", tra cui carne, pesce, frutta e verdura, prodotti da forno, piatti pronti e generi di prima necessità.

"Niente code alla cassa"

Aggiunge Benjamin Rogers, altro residente di Ealing:

"Penso che il vantaggio principale sia il fatto che, a volte, quando si va al supermercato si può fare la spesa alla svelta e poi si può aspettare 5, 10, 15 minuti per pagare la merce alla cassa.. Qui non succede più".

Benjamin Rogers durante l'intervista. AP Photo

Amazon "stronca-negozi" apre un... negozio!

Amazon gestisce già 26 mini-market senza cassiere negli Stati Uniti con il marchio "Amazon Go" e due supermercati più grandi chiamati "Amazon Go Grocery".

Nel Regno Unito, il nuovo marchio alimentare si chiama "Amazon Fresh".

"I consumatori nel Regno Unito desiderano un'esperienza di acquisto conveniente e riteniamo che apprezzeranno la possibilità di entrare e uscire con gli acquisti di cui hanno bisogno", ha dichiarato Matt Birch, ex dirigente dei supermercati Sainsbury's, ora a capo di Amazon Fresh Stores in Inghilterra.

Amazon, che era già in forte aumento nel Regno Unito prima della pandemia ed era sempre più in competizione con un settore della vendita al dettaglio in grave difficoltà, ha visto la sua posizione rafforzata dalla stessa pandemia che, viceversa, ha portato alla chiusura di numerosi negozi tradizionali.

In altri paesi, come in Italia, per ora il servizio "Amazon Fresh" è limitato alla consegna a domicilio, in giornata, della spesa.

➡️ Per saperne di più: Perchè Amazon punta tanto sui supermercati senza casse?