UE compra altre 300 milioni di dosi da Pfizer/BioNtech

Prosegue la strategia di vaccinazione dell'Unione Europea con l'acquisto di 300 milioni di dosi aggiuntive del vaccino Moderna. Lo ha comunicato l’esecutivo europeo mercoledì.

Pfizer/BioNTech afferma inoltre l'UE ha comprato altre 200 milioni di dosi dalla casa farmaceutica.

Nonostante i governi nazionali abbiano annunciato di voler acquistare autonomamente le dosi, in una conferenza stampa la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen afferma che Bruxelles non è stata informata degli acquisti al di fuori dalla strategia europea.

"Siamo riusciti a concordare su questo enorme volume che ho appena descritto, 2,3 miliardi di dosi per l'Unione Europea e il suo vicinato. In realtà con i 300 milioni di dosi di Moderna, è un numero ancora più elevato. Ci muoviamo tutti in questo quadro e io non sono stata informata di altri piani”, spiega.

Sul motivo per cui l'UE non sta cercando di utilizzare il vaccino russo Sputnik V, la presidente della Commissione europea ha affermato che la casa farmaceutica che lo produce non ha richiesto l'approvazione dell'Agenzia europea per il farmaco. Inoltre ha messo in dubbio la capacità di Mosca di fornire vaccini in tutto il mondo, visto che il programma di vaccinazione nazionale è in fase di stallo.

Gli esperti affermano che invece in Europa la vaccinazione d’ora in poi andrà più veloce.

Jacob F Kirdegaarde - Senior Fellow presso il German Marshall Fund ritiene che la fase più difficile è ormai passata.

"Penso che la situazione della fornitura di vaccini, migliorerà in modo significativo in futuro, se si guarda alle autorità sanitarie nazionali più trasparenti e questa è un'ottima notizia”, afferma.

L’UE ha anche lanciato un programma incubatore chiamato HERA: un progetto per rilevare e studiare nuove varianti di COVID 19, per sviluppare vaccini efficaci e per assicurarsi che siano prodotti su larga scala.