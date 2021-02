Il Presidente della Camera Roberto Fico si reca al Quirinale per riferire dell'esito della sua esplorazione che è risultata tutta in salita. Al tavolo negoziale che doveva essere ispirato dalle parole del Capo dello Stato Mattarella sulla necessità di dare in fretta un governo all'Italia, alle prese con la pandemia, non è andata in scena la volontà di sciogliere i nodi e fino all'ultimo si sono manifestati i veti incrociati degli schieramenti.

Se Fico presenta al capo dello Stato un accordo programmatico credibile fra le cinque forze politiche per un Conte ter il vecchio motore potrebbe rimettersi in moto; questo se il veto di Italia viva verrà messo da parte e il presidente del Consiglio dimissionario accetterà le nuove condizioni. Se invece il programma non c'è Conte andrà fuori scena aprendo le porte a un governo elettorale o, più probabilmente, al governo del presidente.