Colonia, un sabato sera non come gli altri.

Le strade della città tedesca sono pattugliate dagli agenti di Polizia, mobilitati per assicurarsi che la gente indossi le mascherine e rispetti le misure di distanziamento sociale.

Da mercoledì la Germania ha imposto un blocco più duro - chiudendo scuole e negozi - per frenare la corsa del virus.

Sono quasi 34mila i nuovi casi.

A ridosso del fine settimana il bilancio delle vittime si è ulteriormente aggravato con 813 nuovi decessi.

Nel complesso, ci sono stati oltre 1,4 milioni di casi confermati di Covid-19 in Germania e più di 25.000 morti, secondo un conteggio della Johns Hopkins University.

Nonostante i governi abbiano scoraggiato i viaggi, file di auto si sono formate ai confini tra Slovenia e Croazia. L'esodo di rientro per le feste di Natale, da parte di cittadini che lavorano nell'Europa occidentale, ha congestionato le principali arterie di traffico. Disagi per le migliaia di persone che hanno aspettato ore per attraversare la frontiera.

Naser Malili è serbo ed è in viaggio da Zurigo al Kosovo: "Abbiamo aspettato dieci ore. Non è normale. Non mi era mai successo prima. Ho percorso questa strada per 30 anni e non ho mai visto niente del genere. Dieci ore? I miei figli sono qui, le famiglie, tutti sono con le famiglie. Non ci sono bagni. Non so proprio cosa stiano facendo qui al confine croato".

In Lituania, la Polizia è pronta ad istituire 250 posti di blocco per far rispettare il divieto di viaggiare a Natale. Lo Stato baltico ha anche vietato i viaggi tra i comuni sino al 3 gennaio.

In Slovacchia sono in vigore nuove misure anti-Covid, tra cui l'obbligo di chiudere i negozi non essenziali alle 17.00 (1600 GMT).

Anche agli slovacchi è stato chiesto di rimanere a casa. Il primo ministro Igor Matovic ha dichiarato venerdì di essere risultato positivo al test Covid-19, una settimana dopo aver partecipato ad un vertice Ue a Bruxelles.