E' il momento della verità. Ha usato queste parole all'eurocamera Michel Barnier, capo negoziatore della Brexit per l'Unione europea, ricordando che sono stati i britannici a fissare un termine stretto per il divorzio, rifiutando ogni proroga del periodo di transizione. "Siamo al momento della verità, ci resta poco tempo, poche ore utili in questi negoziati se vogliamo che l'accordo entri in vigore il 1° gennaio", ha detto Barnier.

Il tempo stringe e l'accordo non c'è. Con la sua diplomazia, che abbiamo imparato a conoscere, la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen ha fatto sapere attraverso Twitter che i negoziati con il Regno Unito stanno facendo "sostanziali progressi" ma le divergenze sono ancora "grandi", soprattutto sulla questione della pesca.

Bruxelles vuole che Londra continui a garantire l'ingresso dei pescatori europei nelle acque territoriali britanniche, offrendo la garanzia del mantenimento di un accesso privilegiato al mercato dell'Unione, considerando che l'industria del pesce della Gran Bretagna è fortemente dipendente dalle esportazioni nel blocco UE.

Il tweet della Von der Leyen è stato anche una reazione al commento di uno dei ministri del governo di Boris Johnson, Michael Gove, esponente di spicco della Brexit, che ha detto che c'è meno del 50% di possibilità che venga raggiunto un accordo.

Un "no deal" vorrà dire spese doganali e controlli al confine. Le lunghe code dei tir a Calais in attesa di attraversare la Manica sono un assaggio di quel che succederà dopo il 31 dicembre, fine del periodo transitorio di un anno che doveva servire a mettere d'accordo le parti.

Il parlamento europeo ha posto domenica come termine ultimo per ricevere un "last minute deal", altrimenti non sarà più possibile organizzare una seduta straordinaria per discutere il testo entro la fine dell'anno.