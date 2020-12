József Szájer imbarazza l'Ungheria

La società ungherese non ha accettato la giustificazione del governo nei confronti dello scandalo dell'ex deputato József Szájer. Il politico fa notizia dappertutto perché quello che ha fatto a Bruxelles. Un sondaggio rappresentativo svolto su richiesta di Euronews ha indicato ... che solo il 2% della popolazione pensa che Szájer abbia partecipato a una semplice festa in casa a Bruxelles, come ha affermato in seguito. Invece il 69% ritiene che sia stato responsabile "evento sessuale con droga".

Allo stesso modo, solo il 5% concorda con le notizie rappresentate dai media pubblici ungheresi ...

Per molti un'altra grande colpa di József Szájer è aver violato le misure anti-covid. Il 65% pensa che la cosa più problematica sia che come uno degli autori della costituzione, ha agito in modo piuttosto diverso rispetto ai valori in essa contenuti.

3/4 di coloro che hanno risposto al sondaggio pensano che quello che è successo sia una questione pubblica.

Ci sono opinioni diverse sulla possibilità che questo ostacoli la cooperazione tra Unione Europea e Ungheria,

Oltre il 70% degli intervistati concorda sul fatto che lo scandalo sia un male per la reputazione dell'Ungheria nel mondo.