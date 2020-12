E adesso, come rilanciamo insieme le economie di Italia e Francia?

Settimana scorsa si erano incontrati a Roma per concordare un nuovo pacchetto europeo di aiuti specifici per il settore turistico.

Giovedì 3 dicembre, alle 18, i ministri dell'Economia e delle Finanze italiano, Roberto Gualtieri, e il suo omologo francese, Bruno Le Maire, tornano a dialogare per affinare questa proposta congiunta.

L'idea di un supporto economico UE per i settori più colpiti da questa seconda ondata di pandemia - a partire da quelli che durante le vacanze di Natale subiranno perdite ingenti come bar, ristoranti, alberghi e stazioni sciistiche - sarà verosimilmente uno dei temi di discussione dell'incontro Dialoghi Italo-francesi per l’Europa, iniziativa Luiss e Science Po in collaborazione di The European House Ambrosetti (qui la diretta).

Partecipano i pesi massimi delle diplomazie di Italia, Francia e Unione Europea: oltre a Gualtieri e Le Maire, ci saranno il Commissario Europeo all’Economia Paolo Gentiloni; l’Ambasciatrice della Repubblica Italiana in Francia, Teresa Castaldo, e l’Ambasciatore della Francia in Italia, Christian Masset. Presenti anche il Presidente della Luiss, Vincenzo Boccia, il direttore della Paris School of International Affairs di Sciences Po, Enrico Letta, ex presidente del consiglio italiano, oltre al Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, e la Presidente della Commissione Europea e Internazionale del MEDEF, Viviane Chaine Ribeiro.

Giovani, lavoro, sostenibilità e digitale sono le 4 traiettorie identificate per "rilanciare le economie italiana e francese nel contesto del Covid” di cui si discuterà nella tavola rotonda.

Le Maire spera che la presidenza italiana del G20, appena cominciata, porti ad un accordo a livello OCSE (l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) per una legge comune sulla tassazione dei profitti dei giganti della tecnologia, con l'auspicio che "venga sostenuta da tutti i paesi europei".

“Oggi più che mai i nostri Paesi devono parlare una lingua comune", ha dichiarato il Presidente della Luiss, Vincenzo Boccia. Gli ha fatto eco Paola Severino, ex ministro della Giustizia e vicepresidente dell'università romana: “La pandemia rappresenta un’immensa criticità, ma può diventare anche una grande opportunità".