Tutto il Natale Netflix

"News of the World", Paul Greengrass - Universal Pictures

Il regista britannico Paul Greengrass ha girato un western con Tom Hanks e la dodicenne tedesca Helena Zengel, già vincitrice di diversi premi internazionali.

Hanks interpreta un vedovo, reduce della Guerra Civile statunitense, che si guadagna da vivere come cantastorie e che trova una bambina di 10 anni finita in una tribù indigena. L'uomo attraversa tutto il Texas per riportarla dai suoi zii. Il film è al cinema dal 25 dicembre e su Internet, negli Stati Uniti e Canada. A gennaio esce anche su Netflix Europa.

"Mank", David Fincher - Netflix

L'attore inglese Garry Oldman spicca nel cast del film "Mank" di David Fincher, dramma biografico di Herman J. Mankiewicz. Figlio di immigrati ebrei tedeschi, nato a New York, divenne famoso a livello internazionale per aver scritto con Orson Welles la sceneggiatura di Citizen Kane film premio oscar del 1941. La pellicola affronta i problemi sorti con Orson Welles durante la produzione e prima dell'uscita dell'opera. "Mank" è già in linea su Netflix.

"Ma Rainey's Black Bottom", George C. Wolfe - Netflix

"Ma Rainey's Black Bottom" è ambientato a Chicago negli anni '20 centrato sui temi razziali e sullo sfruttamento storico degli artisti neri da parte dei produttori bianchi, vede l'attrice afroamericana Viola Davis (premio oscar) come interprete. Nel film si esibisce anche l' ambizioso trombettista jazz incarnato dal defunto Chadwick Boseman, che aveva interpretato il primo supereroe nero targato Marvel in Black Panther. Prodotta da Denzel Washington la pellicola è in uscita su Netflix dal 18 dicembre