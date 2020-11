12:48

L'UE con il fiato sospeso, ma il premier sloveno Jansa già si congratula con Trump

"Ci si aspettava un non risultato all'indomani delle elezioni statunitensi - scrive Susan Dabbous , la nostra corrispondente da Bruxelles - e proprio per questo stavolta le cancellerie europee sono state più caute nel sostenere apertamente il candidato democratico Joe Biden, percepito da Bruxelles come meno isolazionista nel commercio e nella politica estera.

Ma non da tutti. Il primo ministro sloveno Janez Janša in un tweet ha scritto: 'È piuttosto chiaro che il popolo americano ha votato per Donald Trump e Mike Pence per altri quattro anni'. Per questo Janša auspica un riconoscimento di questa vittoria 'senza ulteriori ritardi'".