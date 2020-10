Francia: Macron annuncia un nuovo lockdown a partire da venerdì

Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che a partire da venerdì un nuovo lockdown entrerà in vigore in tutto il paese e resterà in vigore "almeno fino al primo dicembre". In Francia e in Europa, ha detto Macron, "siamo sommersi" dall'accelerazione del coronavirus: in questo contesto, ha aggiunto, è più che mai necessario dare "un colpo di freno. Abbiamo fatto tutto quello che era possibile, ma le misure prese ora non bastano più".

Bar e ristoranti saranno chiusi, mentre le scuole rimarranno aperte, le attività lavorative potranno continuare e le case di riposo potranno essere visitate. Durante il nuovo lockdown le frontiere dello spazio Schengen resteranno aperte. Domani alle 18.30 il premier Jean Castex spiegherà le nuove misure nel dettaglio.

"Faremo il punto della situazione ogni quindici giorni - ha detto Macron - decideremo, se necessario, ulteriori misure e valuteremo poi se possiamo allentare alcuni dei vincoli. Se riusciremo a tenere la situazione sotto controllo, potremo poi rivalutare la situazione e sperare di aprire alcuni negozi, soprattutto in questo periodo molto importante prima delle vacanze di Natale".