Polonia, quinto giorno di protesta in difesa dell'aborto

Quinto giorno consecutivo di protesta in Polonia in difesa del diritto delle donne all'interruzione volontaria di gravidanza, messo seriamente in dubbio da una recente sentenza della Corte costituzionale.

Manifestazioni si sono svolte oltre che nella capitale Varsavia anche in altre 150 località del paese. "Vogliono la guerra! Hanno superato davvero ogni limite". dice una ragazza. "Se un giorno avrò una famiglia e la mia gravidanza dovesse essere in pericolo... credo che in quel caso penserei di lasciare la Polonia", aggiuge un'altra.

Dopo la sentenza della Corte l'interruzione volontaria di gravidanza è legale solo in caso di rischio per la salute della donna, di stupro o incesto. Secondo una stima ogni anno si effettuano in Polonia 1100 aborti legali, a fronte di circa duecentomila aborti clandestini o compiuti all'estero, a causa delle norme restrittive volute dai governi di centrodestra.

Rilanciata anche da attrici e cantanti anche al di fuori della Polonia la protesta continua e già per mercoledi è in calendario uno sciopero nazionale e un corteo di protesta a Varsavia.