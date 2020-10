Cile, al referendum sepolta la Costituzione della dittatura

Il 78 per cento degli elettori cileni si è espresso a favore della redazione di una nuova Costituzione. È il risultato del referendum di domenica, che promette di chiudere con la Carta che risale alla dittatura militare di Augusto Pinochet, e che arriva un anno dopo l'avvio di una profonda protesta sociale tuttora in corso.

Nella capitale Santiago è esplosa la gioia di tanti. "Non riesco ancora a credere che sia passato", dice una ragazza. "Ci sentiamo di aver vinto e di aver conquistato più stabilità e più giustizia dopo anni di attesa. Ora comincia la seconda parte, su come come gestire tutto questo. Ma siamo sulla strada giusta. Quindi io sono felice", spiga un uomo. "La verità è che tutti noi cileni continuiamo a sperare e ci aspettiamo molto da questo cambiamento. Ma la cosa principale è aver recuperato la nostra dignità. Abbiamo riottenuto la dignità che tanto cercavamo".

La costituzione in vigore in Cile è basata sul neoliberismo, e non garantisce ai cittadini molti degli istituti di rilevanza sociale come l'accesso gratuito a scuola e sanità. A causa dei limiti della costituzione del 1980 perfino le politiche espansive dei governi di centrosinistra sono rimaste frustrate. Per questo molti parlano del referensum di domenica come di una svolta storica per la politica cilena.