Stati Uniti, campagna elettorale: Trump in Florida, Biden in Ohio

Potrebbe essere considerato l'evento simbolo di un elettorato variegato: il candidato, nonché presidente in carica, senza mascherina, dopo la diagnosi di Covid-19 meno di due settimane fa e la sua remissione; i simpatizzanti repubblicani protetti a macchia di leopardo.

È la Florida, dove l'anno scorso aveva dato il via alla campagna per la sua rielezione, la tappa elettorale che segna il rientro di Donald Trump.

"Una cosa su di me - dice Trump ai suoi elettori - la parte bella è che l'ho superata. Ora dicono che sono immune. Mi sento così potente. Entrerò lì dentro, bacerò tutti in mezzo al pubblico".

Secondo il medico della Casa Bianca. Trump è risultato negativo agli esami per accertare il coronavirus "per diversi giorni consecutivi".

Il presidente americano è stato sottoposto a un test rapido, che diversi esperti sostengono però non sia sufficientemente attendibile. Il BinaxNOW (il test effettuato da Trump) - scrive il New York Times - costa 5 dollari e funziona come il test della gravidanza. Controlla la presenza di una proteina prodotta dal coronavirus.

Il Covid e la gestione della pandemia sono alcuni dei temi caldi in vista del voto del 3 novembre. I sondaggi danno in vantaggio di 11 punti il candidato democratico Joe Biden, che ha incontrato gli elettori in Ohio, a lungo ritenuto fuori dalla portata dei Dem dopo l'ampio margine di vittoria di Trump quattro anni fa.

"Mi candido come orgoglioso democratico, ma governerò come presidente americano - sottolinea Biden - non ci saranno Stati blu e Stati rossi con me. È un'unica America".

Biden sarà presto in Florida, considerato da entrambi i candidati uno Stato cruciale per il successo.