Catalogna: sospeso il presidente indipendentista Quim Torra

Sospeso dai pubblici uffici per 18 mesi e in più dovrà pagare una multa di 30mila euro. Finisce così l'avventura da presidente della regione Catalogna Quim Torra. Il presidente indipendentista ha già ricevuto notifica della sentenza emessa questo stesso lunedì dall'Alta Corte in Spagna, atto che la rende definitivamente esecutiva.

La sua colpa è stata di aver lasciato ben visibile sugli edifici della Generalitat (la Regione) il nastro giallo, divenuto simbolo di solidarietà alla causa indipendentista e ai detenuti politici. Questo nonostante i richiami alla neutralità dell'Ufficio elettorale durante le elezioni politiche dell'aprile 2019, da qui la sospensione per disobbedienza.

Durante il processo Torra si era difeso dicendo che il comitato elettorale centrale, che ha dato l'ordine, non è gerarchicamente superiore al governo catalano e che la Generalitat catalana non partecipa al processo elettorale. Non è escluso che Torra faccia ricorso.

Per saperne di più leggi: Torra: "Ho disobbedito per difendere i catalani"

Ora la presidenza ad interim passa al suo vice poi due strade si profilano: o un accordo politico in seno al consiglio per nominare un altro presidente o, via che sembra pressoché certa, le elezioni. Il ritorno alle urne è stato chiesto sia dai popolari che dai socialisti.

Torra, scrittore e politico, è stato eletto presidente della regione il 17 maggio 2018.