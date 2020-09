Sarà Valdis Dombrovskis ad assumere l'incarico di commissario europeo al commercio dopo le dimissioni dell'irlandese Phil Hogan. Ad annunciarlo è stata la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

"Ringrazio la presidente von der Leyen per avermi affidato questa responsabilità - è stato il primo commento dell'ex premier lettone, attuale vicepresidente dell'esecutivo europeo -. Il commercio globale si trova in acque turbolente e non vedo l'ora di iniziare a lavorare su temi così importanti".

Dombrovskis ha ricordato le maggiori sfide dell'Ue nel commercio, dalle relazioni con gli Usa e la Cina alla riforma dell'Organizzazione mondiale del commercio (Wto).

"Continuo a credere alla riforma del Wto - ha detto - è importante per risolvere le controversie commerciali e ne abbiamo bisogno". Con la Cina, ha proseguito, "sarebbe ottimo se riuscissimo a chiudere l'accordo sugli investimenti quest'anno, ma deve essere ambizioso e capace di affrontare gli squilibri che viviamo".

McGuinness nuova responsabile dei servizi finanziari

Mairead McGuinness sarà la nuova commissaria europea per l'Irlanda, con competenze per i Servizi finanziari e stabilità finanziaria. Eurodeputata dal 2004, è attualmente vicepresidente dell'Europarlamento.

Hogan aveva rassegnato le dimissioni lo scorso 26 agosto dopo aver confessato di non aver rispettato le restrizioni anti-Covid del suo paese.

In un comunicato Hogan si era detto profondamente dispiaciuto per il suo comportamento riconoscendo che, pur non avendo infranto alcuna legge, come rappresentate pubblico avrebbe dovuto essere più rigoroso nel rispettare la normativa anti-Covid.