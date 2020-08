Una persona è morta e altre due sono state ferite da colpi di arma da fuoco a Kenosha, nel Wisconsin, durante la terza notte di manifestazioni contro la polizia in nome di Jakob Blake, il 29enne afroamericano colpito alla schiena da un agente con diversi colpi di pistola davanti ai propri figli.

Blake è rimasto paralizzato alle gambe dopo che i proiettili hanno raggiunto la spina dorsale e fratumato alcune vertebre.

La folla si era radunata davanti al tribunale della contea, protetto da transenne e da agenti in tenuta antisommossa. Dopo alcune ore di stallo, la situazione è degenerata nella tarda serata di martedì.

Nonostante in città sia in vigore un coprifuoco dalle 20 in poi, alcuni manifestanti hanno cominciato a lanciare bottiglie, sassi e petardi contro i poliziotti, che hanno risposto con lacrimogeni e proiettili di gomma.

Molti manifestanti hanno lasciato la zona ma, stando ai media statunitensi, altri si sono trattenuti e si sono diretti a piedi verso un distributore di benzina a diversi isolati di distanza. Lì hanno trovato ad aspettarli un gruppo di uomini armati per proteggere la proprietà da possibili devastazioni. Sono seguiti momenti di tensione tra i manifestanti e gli uomini armati, con minacce e spintoni.

La polizia si è avvicinata al distributore sui blindati e ha esortato le persone che erano ancora lì a tornare a casa.

Dopo mezzanotte sono stati esplosi diversi colpi di arma da fuoco, anche se non è ancora chiaro cosa sia successo, né chi abbia aperto il fuoco: dai video postati online si vedono numerose persone correre per le strade di Kenosha con in sottofondo il rumore degli spari e alcuni giovani stesi per terra.

"Tre persone sono state colpite dai proiettili e una di queste è morta", ha confermato lo sceriffo della contea David Bath.