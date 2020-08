Lutto in casa Trump: è morto Robert, il fratello minore del presidente

Robert Trump, fratello minore del presidente degli Stati Uniti, è morto questa notte dopo essere stato ricoverato in ospedale a New York.

Robert, 71 anni, il più giovane dei cinque fratelli Trump. soffriva di emorragie cerebrali dopo una caduta e assumeva farmaci anticoagulanti, come informa il New York Times.

Nel twet del NYT: "Robert Trump, il fratello minore del presidente che si è sottratto ai riflettori, è morto a 71 anni. Era in cattive condizioni di salute dal mese scorso".

In una nota, il presidente ha espresso il suo cordoglio: "Con il cuore pesante - ha scritto Donald Trump - vi annuncio che il mio meraviglioso fratello, Robert, è morto in pace. Non era solo mio fratello, era il mio migliore amico".

Robert Trump aveva lavorato come dirigente nella società di famiglia, la Trump Organization, sottraendosi però alle attenzioni della stampa (come ricordato dal New York Times). Per diverso tempo i rapporti con il fratello Donald erano stati tesi, in seguito a un contrasto sull’apertura di un casino a Las Vegas nel 1990. Il disaccordo era poi stato sanato durante la campagna elettorale di Donald Trump del 2016.