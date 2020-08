Non avrebbe mai pensato che quel carico di tanti anni fa, lasciato al porto di Beirut, avrebbe causato una simile tragedia.

Boris Prokoshev era il capitano della nave che trasportò quel nitrato di ammonio a Beirut. Quasi tre tonnellate. E, se lo ricorda bene, assicura che le autorità libanesi erano perfettamente a conoscenza del problema. Da anni.

Il capitano, cittadino russo, rivela altri particolari. "La nave è partita da Batumi, in Georgia, nel 2013, ed era diretta a Beira, in Mozambico, ma ha fatto scalo a Beirut. L'armatore, però, non aveva pagato le tasse portuali. E per questo i libanesi hanno bloccato la nave. Sapevano benissimo che dentro c'era un carico pericoloso".

"E' il governo del Libano che ha portato a questa situazione", ha detto Prokoshev dalla sua casa nella regione di Krasnodar, in Russia.

La sua nave, la MV Rhosus, non avrebbe dovuto essere in Libano. Salpò dal porto georgiano del Mar Nero di Batumi diretta al porto mozambicano di Beira. Il carico proveniva dalla città georgiana di Rustavi, sede di un grande impianto di produzione chimica.

Igor Grechushkin, proprietario russo della nave, è stato pagato 1 milione di dollari per trasportare il pericoloso carico dalla Georgia al Mozambico, indica Prokoshev.

La Rhosus ha fatto tappa a Beirut per cercare di guadagnare denaro extra prendendo a bordo diversi pezzi di macchinari pesanti. Ma i macchinari si sono rivelati fin troppo pesanti per il Rhosus e l'equipaggio si è rifiutato di accettarli.

La nave fu presto sequestrata dalle autorità libanesi per non aver pagato le tasse portuali e non lasciò mai più il porto.

Prokoshev e altri tre membri dell'equipaggio, cittadini ucraini, sono stati costretti a rimanere a bordo e non hanno potuto lasciare la nave a causa delle restrizioni alla dogana. A un certo punto Prokoshev ha venduto parte del carburante e ha usato il denaro per assumere avvocati, che hanno fatto rilasciare l'equipaggio per motivi caritatevoli nel 2014.

La richiesta al tribunale ha sottolineato "il pericolo imminente che l'equipaggio stava affrontando data la natura 'pericolosa' del carico", hanno scritto gli avvocati in un articolo del 2015 pubblicato da shiparrested.com.

Il carico è stato trasferito in un magazzino nel porto di Beirut solo dopo che l'equipaggio ha lasciato la nave ed è tornato in Ucraina nel 2014, ha detto Prokoshev.

Il prodotto chimico è stato immagazzinato in un magazzino nel porto da allora - fino a quando non è esploso martedì. L'esplosione di Beirut ha fatto precipitare la tensione tra cittadini e politici: decine di manifestanti, giovedi sera, si sono scontrati con la polizia, mentre cercavano di avvicinarsi agli edifici del governo.

Sono stati dispersi con l'uso dei gas lacrimogeni. Molti libanesi accusano i politici, a partire dal presidente Micheal Aoun, dell'esplosione di martedì, accusandoli di corruzione e di pessima gestione del paese.

Dal punto di vista dell'inchiesta giudiziaria, almeno 16 funzionari del porto di Beirut sono già stati arrestati nell'ambito dell'indagine relativa alle 2.750 tonnellate di nitrato di ammonio immagazzinate al porto.