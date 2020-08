Niente US Open 2020 per Rafael Nadal. Il tennista spagnolo ha deciso di non partecipare alla competizione in programma a New York tra il 31 agosto e il 13 settembre.

Nadal, campione in carica a Flushing Meadows, si è dispiaciuto per questa rinuncia, ma allo stesso tempo anche molto preoccupato dalla complessa situazione mondiale causata dal Covid-19. Di qui la decisione di non viaggiare e saltare il primo slam della stagione dopo lo stravolgimento dei calendari per l’emergenza sanitaria. Un'assenza che si farà sentire quella del tennista capace di vincere ben 4 edizioni del torneo in carriera.

Il numero 2 delle classifiche Atp non è il primo a rinunciare. Alla lista delle defezioni si aggiungono anche i nomi di Roger Federer e di Fabio Fognini. Ci sarà, invece, secondo la lista pubblicata dagli organizzatori, Novak Djokovic, che più volte si era lamentato delle regole anti-coronavirus e che poi era risultato positivo al tampone dopo l'Adria Tour da lui stesso organizzato.