Ungheria, la traversata del Lago Balaton

Dopo numerosi rinvii dovuti alla pandemia si è finalmente tenuta la traversata del Lago Balaton, in Ungheria, famosa competizione di 5,2 km che si tiene ogni anno.

István Máth, tra gli organizzatori della manifestazione è molto soddisfatto: "Il tempo e l'atmosfera sono perfetti. Anche la temperatura dell'acqua è ideale, poco più di 26 gradi. Come potete vedere alle mie spalle i concorrenti stanno arrivando adesso".

Anche in questa manifestazione sono imperatiivi i controlli anti-contagio.

Alcuni atleti si dicono delusi per non essere riusciti ad allenarsi come avrebbero voluto per via della pandemia.

L'inviato di Euronews Zoltán Siposhegyi, conclude: "Qui alla traversata del Lago Balaton la pandemia non ha alcun effetto. Stiamo assitendo alla fine del più grande evento sportivo in Ungheria e i 9mila partecipanti possono dirlo: è stata dura, me ce l'abbiamo fatta".