Da Rembrandt a Richter, passando per Picasso, Hockney e Haring. Dopo mesi bui, a causa della pandemia, Sotheby's presenta "un'asta una tantum", questo martedì a Londra, che abbraccia oltre 500 anni di storia dell'arte.

Molte delle 71 opere sono in mostra per la prima volta dopo decenni. Quasi due terzi non sono mai stati messi all'asta prima d'ora: "E' una prima a causa dello stop dovuto al Covid-19 e dello sconvolgimento del calendario delle aste", Helena Newman, presidente di Sotheby's Europe. "Tutto ciò dà la possibilità di fare le cose in modo diverso e quindi questa volta siamo davvero entusiasti di fare qualcosa che non abbiamo mai fatto prima d'ora, ovvero riunire in un'unica asta serale cinquecento anni di arte, da Rembrandt a Richter. Siamo convinti che questo ammalierà i nostri clienti in tutto il mondo, che vogliono arricchire le proprie collezioni".

Come quasi tutte le altre industrie del pianeta, anche il mercato dell'arte sta subendo un duro colpo, a causa del Covid. Ma, secondo la presidente di Sotheby's Europe, quando si portano a casa artisti di fama mondiale come Picasso, Mirò o Bacon, le opere mantengono e aumentano il loro valore nel tempo. L'appetito del collezionista d'arte è più forte ora di quanto non lo sia stato negli ultimi mesi.