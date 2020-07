Miracolo a Grenoble: due bimbi si lanciano dal terzo piano, salvi

Spettacolare salvataggio martedi' in un palazzone di Grenoble dove due fratellini di 3 e 10 anni si sono gettati dalla finestra del loro apparaento invaso dalle fiamme e dal fumo nel quale erano rimasti intrappolati. Alcuni vicini li hanno afferrati a braccia nude dopo un salto di quasi 15 metri.

"Un salvataggio eroico", così lo ha definito il sindaco di Gernoble Eric Piolle, che ha descritto l'iniziativa degli abitanti del distretto di Villeneuve, che hanno evitato una tragedia prima dell'arrivo dei pompieri.

Così uno dei soccorritori Walid Athoumani: "Ho inteso le grida dei bambini che dicevano non abbiamo le chiavi non abbiamo le chiavi. Gli abbiamo detto di saltare. Tutti li incitavano a saltare. Noi eravamo sotto di loro per afferrarli e metterli in sicurezza. E grazie al coraggio dei ragazzini che si sono lanciati, ce l'abbiamo fatta. Il grande ha preso il piccolo e lo ha lanciato, lo abbiamo preso e lo abbiamo messo di lato e poi siamo riusciti a prendere anche il grande quando e si è lanciato".

Qualcuno dei soccorritori improvvisati come lo stesso Athoumani , è rimasto contuso ma ci sono stati dei vicini portati in ospedale per sospetta intossicazione da fumi.