Londra esclude Huawei dalle reti 5G

Il governo britannico capovolge la propria posizione e annuncia che dalla fine dell'anno il colosso cinese della telefonia Huawei verrà escluso dalle gare per le forniture della tecnologia 5G. La decisione è stata formalizzata dal Consiglio per la sicurezza nazionale presieduto dal premier Johnson e comunicata al parlamento dal ministro Oliver Dowden: "Il modo migliore per garantire la piena sicurezza delle nostre reti è che gli operatori impegnati a realizzare la rete 5G nel Regno Unito non utilizzino le nuove apparecchiature Huawei. Per essere chiari, dalla fine di quest'anno gli operatori non dovranno acquistare alcuna apparecchiatura 5G da Huawei. Una volta approvata la legge sulla sicurezza delle telecomunicazioni, ciò diverrà illegale".

La nuova posizione di Londra arriva dopo le pressioni di Washington, che da tempo ha dichiarato una vera e propria guerra commerciale al colosso cinese delle telecomunicazioni, che tuttavia non rinuncia al mercato europeo. A febbraio i cinesi hanno annunciato un investimento da 200 milioni di euro in Francia, dove il governo si è riservato la golden share, grazie alla quale potrà bloccare eventualmente i contratti.

In Germania il governo Merkel, che conta sul partenariato con Pechino, primo mercato di sbocco per le esportazioni tedesche, continua a resistere alle richieste statunitensi. Mentre l'Italia, da molti accusata di essere accomodante con Pechino, mantiene una posizione fluida. Tim, ad esempio, ha escluso Huawei dall’elenco dei possibili fornitori per la gara per la rete 5G sia in Italia che in Brasile. Dove gli Usa hanno ottenuto quanto richiesto è in Polonia e Grecia. In entrambi i paesi il ruolo del gigante cinese è stato cancellato o fortemente ridotto.