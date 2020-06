L'emisfero australe è entrato nell'inverno mentre il numero di infezioni da coronavirus sta aumentando in molti dei suoi paesi. L'America Latina è diventata l'epicentro della pandemia per settimane.

Il Brasile ha superato la soglia di 50.000 decessi dal nuovo coronavirus domenica, rendendolo il secondo paese al mondo con il maggior numero di decessi e anche per numero di casi, con oltre 1 milione di infetti, appena sotto gli Stati Uniti.

Perù e Cile, con 257.447 e 246.963 morti rispettivamente, sono tra i dieci Paesi con il maggior numero di morti per coronavirus nel mondo, sopra l'Italia e l'Iran, due dei Paesi che sono stati l'epicentro del virus e hanno subito il maggior impatto durante la prima metà. dell'anno.

C'è anche un allarme in Messico che da lunedì registra un numero giornaliero di decessi superiore al Brasile, con oltre 700 nuovi decessi nelle ultime 24 ore di lunedì.

In Argentina, il numero di casi è salito a 44.931 e il numero di morti a 1.043, due record, nonostante il rigoroso confinamento del Paese.

L'arrivo dell'inverno complicherà ulteriormente la situazione?

Il virologo Eduardo de Mello Volotão spiega a Euronews che i virus respiratori sono più stabili in questa stagione e che il coronavirus non fa eccezione.

"Stiamo assistendo alla reintroduzione e alla ripresa delle epidemie della malattia in diversi paesi con l'apertura graduale delle attività e nella stagione invernale può comportare un rischio maggiore", afferma Volotão, che collabora con l'Istituto di ricerca biologica Clemente (IIBCE ) dall'Uruguay e dall'Istituto Oswaldo Cruz dal Brasile

Il virologo spiega che con il calo delle temperature è più difficile per le persone seguire i protocolli di ventilazione di spazi collettivi come uffici e scuole.

"Un altro punto è la ricerca di spazi più chiusi e climatizzati, che potrebbero rappresentare un agglomerato di persone nella stagione più critica per le malattie respiratorie", aggiunge.

Indipendentemente dal clima, Volotão afferma che la capacità di contagio del virus è principalmente associata alla mobilità urbana e all'affollamento delle persone.

"Non possiamo pensare che il peggio accada quando il tempo cambia", ha aggiunto.

Quali sono le caratteristiche particolari della pandemia in America Latina?

"L'interdipendenza delle economie dei paesi e la mancanza di controllo delle frontiere fanno sì che la stragrande maggioranza dei paesi subisca l'impatto della mancanza di controllo di alcuni", afferma Volotão.

In questo senso, il medico cita Cuba e Uruguay come paesi che hanno adottato misure che si sono dimostrate efficaci per fermare la diffusione del contagio.

"Cuba con il suo aggressivo modello di sorveglianza epidemiologica, che è diventato uno dei paesi con i migliori indicatori in America Latina e nel mondo, dimostrando che la strategia per la prevenzione e il monitoraggio dei casi è stata un'ottima risposta all'epidemia in questo nazione".

"Un altro paese che si distingue nella risposta a COVID-19 è l'Uruguay, che stabilisce una politica di isolamento sociale non obbligatorio accompagnata da un aumento della capacità di informazione della popolazione e da azioni sistematiche sulla mobilità delle persone e il monitoraggio di casi, anche con la costante minaccia di reintroduzione attraverso i confini con Argentina e Brasile ".

Dall'altro lato della medaglia ci sono il Messico, il Brasile e la Nigeria, dove la negazione scientifica e il disaccordo con le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) hanno segnato la strada, afferma il dottore.

"Non hanno adottato misure importanti come l'isolamento sociale e hanno permesso alla diffusione incontrollata del virus, rendendo l'America Latina l'epicentro della pandemia e la fragile economia locale ha causato alla regione un impatto molto più rapido che in Europa", spiega.

Un'altra caratteristica sorprendente dei paesi che non hanno controllato bene l'epidemia è l'omissione di dati epidemiologici e la costante disinformazione della popolazione.

Volotão cita anche tra gli ostacoli la dipendenza tecnologica della regione per affrontare la crisi sanitaria, anche in paesi come il Brasile, "che ha una grande capacità scientifica e tecnologica".

Proprio la negazionista e la gestione non scientifica del presidente brasiliano Jair Bolsonaro è nel mirino da quando ha descritto il nuovo virus come "influenza", alla sua presenza in eventi pubblici senza mantenere le misure della distanza sociale o indossare una maschera.

"Il Brasile oggi rappresenta un grande rischio per l'intero continente e per il mondo quando non mostra un percorso di recupero e mantiene la crescita del numero di casi e decessi correlati a COVID-19", conclude il virologo.