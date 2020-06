Perché il Regno Unito si divide sulla questione delle statue

Il nazionalismo britannico fa quadrato attorno alle statue dei costruttori dell'impero che fu. Centinaia di individui probabilmente non troppo convinti delle ragioni del movimento Black Lives Matter, hanno manifestato a Londra. Alcuni si sono riuniti attorno alla statua di Winston Churchill, cantando: "Era uno di noi".

Gli scontri sono avvenuti anche dalle parti di Westminster. I dimostranti portavano magliette di squadre di calcio e inneggiavano all'Inghilterra.

Risultato, botte da orbi con gli antagonisti del movimento anti-razzista.

La polizia londinese ha dichiarato il fermo di cinque persone per comportamenti facinorosi e lesioni ai danni degli agenti. Sei poliziotti sono stati lievemente feriti.

Il premier Boris Johnson, per appianare la questione ha twittato: "Non c'è posto per la feccia razzista"

Il primo ministro aveva comunque già espresso critiche nei confronti dell'orientamento iconoclasta del BLM , qualche giorno fa.

È chiaro che l'opinione pubblica britannica, da sempre certa dei suoi valori, promossi in passato dall'Impero, vive l'abbattimento delle statue di eroi ambigui, civilizzatori e schiavisti, tipo Edward Colston e Cecil Rhodes, come una crisi d'identità.

E sono gli stesi sentimenti che hanno giustificato la Brexit.

Cliché aparte, la Svizzera ha invece dimostrato contegno. I manifestanti del movimento Black Lives Matter hanno sfilato pacificamnete per le vie di Zurigo, San Gallo, Lucerna e Losanna.

Limitata la presenza della polizia, che comunque non ha avuto alcuna ragione di intervenire.

Centinaia di persone hanno manifestato anche a Praga, per il secondo sabato consecutivo, contro quella che considerano violenza discriminatoria della polizia statunitense. Pacifici e coloriti, i dimostrati hanno attraversato l'antico quartiere _Malá Strana, _cantanto: "No a Trump", "No al Ku Klux Klan e "No ai fascisti Usa". _Dulcis in fundo: _un minuto di silenzio di fronte all'ambasciata degli Stati Uniti nella Repubblica Ceca.