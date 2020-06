La modestia nel judo, parola a Teddy Riner

Abbiamo chiesto a tre campioni di parlarci del valore della modestia nel judo, di come li abbia aiutati a crescere nella pratica di questa arte marziale e nella vita.

La modestia secondo Teddy Riner

Teddy Riner è il judoka di maggior successo di sempre sul pianeta. È doppio campione olimpico nel 2012 e nel 2016. I pesi massimi francesi hanno vinto dieci titoli mondiali, più di chiunque altro. Ha vinto cinque titoli europei. Era doppio campione del mondo junior, atleta dell'anno e onorato in tutto il mondo. Riner ha firmato per il suo vecchio club Paris St. Germain in Francia. Ha vinto il Grand Slam a Brasilia nel 2019. Big Teddy è 2,05 metri, la sua ultima vittoria è stata il Grand Prix a Montreal.

"Il judo è uno sport con un codice morale e ti aiuta molto nella vita - dice - Penso che la modestia sia un valore davvero importante al giorno d'oggi, specialmente per le persone che hanno successo. È in grado di parlare di te senza dimenticare da dove vieni, conoscendo i tuoi punti di forza ma anche i tuoi punti deboli".

Penso che la modestia sia un valore davvero importante al giorno d'oggi, è in grado di parlare di te senza dimenticare da dove vieni, conoscendo i tuoi punti di forza ma anche i tuoi punti deboli Teddy Riner Judoka

La modestia secondo Martyna Trajdos

Martyna Trajdos è una judoka tedesca di origine polacca, ha vinto il bronzo ai Campionati del mondo di Tokyo nel 2019, il Grand Slam a Ekaterinburg nel 2017, i Giochi europei di Baku U63 ed è stata portabandiera alla cerimonia di chiusura. Ha vinto il campionato europeo di bronzo nel 2018 a Tel Aviv. Trajdos ha conquistato oltre 25 medaglie della Coppa del Mondo. Ha vinto il Grand Slam a Tokyo nel 2015, l'argento al Grand Prix di Düsseldorf nel 2017 e da ultimo una medaglia d'oro al Grand Prix d'oro di Hohhot nel 2019.

"Nel judo devi essere modesto - dice - Molto può succedere sul tappeto: il concorrente classificato al primo posto nel mondo potrebbe perdere con l'atleta al centesimo posto. La modestia è molto importante in momenti come questi, senza mai sottovalutare nessun avversario".

Nel judo devi essere modesto. Molto può succedere sul tappeto: il concorrente classificato al primo posto nel mondo potrebbe perdere contro l'atleta al centesimo posto Martyna Trajdos Judoka

La modestia secondo Idalys Ortiz

Idalys Ortiz, judoka cubana, è diventata campionessa olimpica nel 2012 a Londra e ha vinto l'argento nel 2016 a Rio. Ortiz aveva già vinto il bronzo olimpico nel 2008 a Pechino. È stata campionessa del mondo nel 2013 e 2014. Nel 2019 e nel 2018 ha vinto l'argento e nel 2015 ha vinto il bronzo mondiale ad Astana. Ha vinto vari campionati e giochi Panamericani e conquistato la medaglia d'oro al Grand Slam di Parigi e Düsseldorf nel 2019. Ha vinto il Grand Prix a Budapest e Hohhot nel 2019 e il suo primo Grand Slam d'oro a Osaka nel 2018.

"Il judo rende le persone migliori. Ci insegna, nel profondo delle vene, ad essere rispettosi, cortesi e modesti. Non ho mai avuto l'opportunità di allenarmi con un campione olimpico o mondiale. Mi piace condividere questa esperienza con i bambini. Per me tutti sono uguali, ecco perché penso che dobbiamo stare con loro, così se qualcuno ha dei dubbi, noi siamo lì per parlarci, con tutto l'amore del mondo".