Dopo oltre 50 giorni di reclusione per rallentare la pandemia del nuovo coronavirus e con l'approccio dell'11 maggio che dovrebbe segnare l'inizio del deconfinamento nel paese, molti francesi attendono con impazienza l'apertura di saloni di parrucchiere. Per prepararsi a questo, organizzazioni come Coiffure Vitalité e il Consiglio nazionale delle aziende di parrucchieri (CNEC) forniscono schede di raccomandazioni sulla sicurezza sanitaria per adattare al meglio i saloni e i parrucchieri a casa alla situazione. Disinfezione regolare e maschere generalizzate, divieto dei fan o messa a disposizione di riviste sono solo alcuni dei consigli immaginati per convivere con la ripresa dell'attività e il rispetto dei gesti di barriera.

In altre parti del mondo e in Europa, i saloni hanno già riaperto e danno un'idea di come andrà il parrucchiere durante la pandemia di Covid-19. Ad esempio, dopo un lungo e molto confino, gli spagnoli possono ora farsi tagliare i capelli, purché abbiano già preso un appuntamento in anticipo e viaggiare con i mezzi pubblici con la bocca e il naso coperti da una maschera che è diventata obbligatoria.

La galleria fotografica qui sotto illustra quindi cosa già accade dal parrucchiere in altre parti del mondo.

La parrucchiera spagnola Laura Naturana, taglia i capelli a un cliente a Pamplona AP Photo/Alvaro Barriento Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved Alvaro Barrientos

Un barbiere nella Villa 31 di Buenos Aires AP Photo/Natacha Pisarenko AFP or licensors LOUISA GOULIAMAKI

Un parrucchiere riceve un cliente a Pamplona in Spagna, Jose Manuel Gonzalez,Alberto Erce Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved Alvaro Barrientos

La responsabile di un salone polverizza disinfettante sulle mani di un cliente a Bangkok (Thaïlandia) AP Photo/Gemunu Amarasinghe Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved. Gemunu Amarasinghe

Una parrucchiera in tenuta protettiva riceve un cliente in un salone di Bangkok, in Thaïlandia AP Photo/Gemunu Amarasinghe Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved. Gemunu Amarasinghe