La Formula 1 piange Sir Stirling Moss

Si è spento a 90 anni Sir Stirling Moss, uno dei piloti di Formula 1 britannici più amati. "È morto come ha vissuto, sembrando meraviglioso. Ormai era semplicemente stanco", ha dichiarato la moglie Susie, annunciando il decesso del pilota che ha vinto il maggior numero di gare, senza aver mai conquistato il titolo mondiale.

Moss trionfò in 16 Gran Premi, firmando 16 pole position e arrivando in quattro occasioni al secondo posto nel Mondiale, tra il 1952 e il '61. Nel '62 abbandonò definitivamente le corse, dopo un grave incidente sul mitico circuito di Goodwood, nel sud dell'Inghilterra, a causa del quale finì in coma per 30 giorni.

Lasciò un segno tanto indelebile, che per molti anni i poliziotti britannici apostrofarono gli automobilisti fermati per strada per eccesso di velocità con un "Chi ti credi di essere, Stirling Moss?".