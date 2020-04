Covid Italia: calano ancora i nuovi contagi, morti risalgono a 636

Cala ancora la cifra dei contagi giornalieri in Italia, e questo vale sia per il dato complessivo (3.599) che per quello depurato da deceduti e guariti in giornata (1.941, cioè 3.599 nuovi contagi - 1.022 guariti - 636 deceduti).

Il 5 aprile i nuovi contagi totali erano 4.316, il 4 aprile 4.805: si tratta quindi della terza giornata consecutiva di calo e di un allontanamento significativo dal massimo registrato il 21 marzo, con 6.557 contagi verificati in giornata. Resta però una discesa relativamente lenta, fatta di un'alternanza tra fasi di moderato calo e di nuovo moderata crescita, fasi sempre di 2-3 giorni.

Questo andamento apparentemente altalenante è dovuto anche al fatto che il contagio ovviamente non viene rilevato nel momento in cui avviene, ma quando il paziente si accorge dei sintomi o è costretto al ricovero, e naturalmente vi sono pazienti che maturano i sintomi prima, altri hanno tempi più lunghi.

Lo stesso vale per i ricoveri, qualunque ne sia l'esito: hanno durate variabili. Non è quindi tanto il darto giornaliero ad essere realmente associabile a una tendenza, quanto la dinamica complessiva: e quella mostra una curva, come detto, in moderato, graduale, ma evidente calo.

Naturalmente la stessa protezione civile che ha fornito i dati raccomanda di non abbassare la guardia, perché la dinamica è frutto dello sforzo collettivo dell'isolamento, e poche disattenzioni basterebbero a vanificare molta parte di quanto fatto.