Ue: 100 miliardi per supportare l'occupazione

Si chiama Sure, significa sicuro, ed è il nuovo strumento per prevenire la disoccupazione proposto dalla Commissione europea che sarà messo a disposizione di tutti gli Stati membri ma nel presentarlo la presidente Ursula Von Der Leyen ha fatto riferimento proprio all'Italia e alla Spagna.

E in particolare ai distretti industriali di Madrid e Milano che Von Der Leyen ha definito parte della spina dorsale dell'economia europea.

Sure, che potrebbe assumere un valore di 100 miliardi di euro, funzionerà proprio come la cassa integrazione e servirà ad aiutare le imprese sane con spese vive a non tagliare i posti di lavoro. Sembra chiaro che si tratti di uno strumento urgente e temporaneo.

“ l'Europa – ha detto Von der Leyen - vuole sostenere il lavoro nell'immediato. Con questo strumento puntiamo a mitigare gli effetti della recessione e a mantenere le persone al lavoro. Sure consente alle aziende di tornare sul mercato con rinnovato vigore. La Commissione concederà prestiti agli Stati membri che ne hanno bisogno per rafforzare i loro programmi di lavoro nel breve periodo. Questi strumenti di supporto all'occupazione - ha proseguito la presidente della Commissione europea - esistono già, e sono messi a disposizione direttamente dagli Stati membri. SURE sarà un fondo di supporto aggiuntivo di cui potranno beneficiare tutti gli Stati membri che ne avranno bisogno. Per questo abbiamo deciso di sbloccare 100 miliardi di euro."

Il fondo si baserà su un sistema di garanzie degli Stati membri e verrà presentato all'Eurogruppo che dovrebbe approvarlo e votarlo a breve.

La Confederazione europea dei sindacati, CES, ha accolto Sure con favore e chiede che al fondo possano accedere tutti gli Stati membri.

I dettagli completi del progetto saranno annunciati dalla Commissione europea alla fine di questa settimana.