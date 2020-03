627 vittime in Italia in un giorno: un incremento inarrestabile. Oltre la metà dei morti, 381, in Lombardia. Questi i numeri comunicati nel punto quotidiano dalla protezione civile. Sono complessivamente 37.860 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a mercoledì di 4.670. Sono 5.129 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 689 in più di ieri.

La situazione, com'è noto, è drammatica a Brescia e Bergamo, ma ora preoccupa Milano dove sono positive 3804 persone, 526 in più di ieri.

È in corso intanto una riunione del premier Giuseppe Conte con i capi delegazione dei partiti di governo. L'incontro serve tra l'altro a definire il nuovo intervento, che dovrebbe essere contenuto in una circolare, sulle regole per limitare i rischi di contagio da Coronavirus. Durante il vertice Matteo Salvini ha provato a contattare telefonicamente il primo ministro. Un segno di distensione dopo gli inviti del Quirinale all'unità nazionale.