Coronavirus: Italia, lunedi meno morti di domenica

Questo lunedi sono stati depistati quasi 2500 nuovi casi di coronavirus in Italia, un numero enorme ma più basso rispetto ai 2863 del giorno prima. La curva del contagio a cui guardano ogni giorno con ansia gli italiani è dunque oggi il filo della speranza. Perché anche se gli ospedali lombardi sono in guerra, perché anche se ogni giorno si contano oltre 300 morti da coronavirus nello Stivale, finalmente i contagi diminuiscono.

La messa in quarantena funziona

Effetto delle misure di quarantena, come si vede bene comparando i numeri di Lodi, zona rossa dalla prima ora, ad oggi 1300 contagiati e Bergamo e provincia: 3700 casi, un settimo dei casi nazionali ma qui la zona rossa non è mai stata istituita. Intanto il capitano della Diamond Princess, la nave da crociera che ha ospitato uno dei più importanti focolai di coronavirus, è rientrato in Italia. "Siamo coscienti del fatto che il Paese stia passando un brutto momento. Ma sono convinto che, un po' come abbiamo fatto sulla nave, lavorando uniti, con spirito di sacrificio e buona volontà, seguendo le regole, questo momento passerà e tutto andrà bene".

Reato di "procurata epidemia"

Intanto il governo ha rafforzato le misure restrittive introducendo il reato di "procurata epidemia": si rischiano da 3 a 12 anni di prigione, per chi viola la quarantena. Cambia il modulo di auto-certificazione sul quale adesso si dovrà scrivere se si sia o no sottoposti a quarantena per ordine dell'autorità sanitaria, misura a cui sono sottoposti i soggetti infetti e altre categorie, come i particolarmente fragili.