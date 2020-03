Coronavirus, frontiere chiuse non solo in Europa

Sono i giorni della pandemia, i giorni della morte e soprattutto i giorni del divieto. Per la prima volta la società occidentale, che ha fatto della comodità, e della libertà, il suo dio, si trova a fare i conti con l'impossibilità di andare a scuola, come succede ormai anche a New York, di uscire di casa, come succede in Italia, Spagna, Francia e mezza California e di viaggiare.

Gli Stati cadono come mosche a ogni latitudine vengono dichiarati stati d'emergenza: in Svizzera, Kazakistan, Armenia. Chiuse le frontiere del Canada per tutti tranne che per i cittadini statunitensi, chiuse le frontiere di Tunisia, Cile, Colombia.

Impossibile da mezzogiorno varcare le frontiere esterne dell'Unione europea e si moltiplicano i confini anche dentro il vecchio continente dove hanno chiuso i loro Austria, Ungheria, Germania, Spagna.

L'Italia è martoriata: conta un terzo dei morti globali, 26mila malati, e lunedì ancora centinaia di morti: 345 in 24 ore. A Bergamo e provincia un settimo dei contagiati dello stivale, le pompe funebri raccontano di ricevere 10 chiamate all'ora.