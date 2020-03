Smart e a impatto zero: ecco come saranno i cementifici del futuro

Smart ed efficienti dal punto di vista energetico. Stando a Jan Theulen, direttore delle Risorse Alternative di HeidelbergCement, uno dei maggiori produttori di cemento in Europa, le cementerie del futuro saranno molto diverse da come le conosciamo ora.

"Entro il 2050 - dice Theulen ad Euronews - l'aspetto degli impianti sarà completamente diverso. Si serviranno di un altro mix di combustibili e utilizzeranno più elettricità per il processo di combustione. Ma oltre a tutto questo, avrà un'unità per catturare la CO2, in modo da poterla riutilizzare. Potrà essere usata nell'industria e per la produzione di altri prodotti o anche essere semplicemente stoccata".

"Sarà un grande cambiamento per il nostro settore - aggiunge Theulen - l'obiettivo è quello delle emissioni zero entro il 2050. Siamo consapevoli dei passi che dobbiamo compiere per arrivarci. È necessario ridurre i costi e creare le tecnologie per far sì che ciò avvenga".