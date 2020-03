Israele, a Benny Gantz l'incarico di formare il governo

Benny Gantz sarà incaricato di formare il prossimo governo israeliano.

L'ex capo di stato maggiore e oggi leader di Blu-Bianco, riceverà lunedi l'incarico dal presidentre Reuven Rivlin. Nelle consultazione di domenica alla Knesset, Gantz ha ricevuto l'appoggio di 61 deputati contro i 58 di Nethanyahu.

In questa tornata elettorale, la terza nel giro di un anno, l'ex militare di carriera ha trovato un sostegno trasversale in parlamento, conquistandosi l'endorsment dell'ultradestra di Avigdor Lieberman come della Lista araba unita di Ayman Odeh.

Prima dell'esito, Nethanyahu - il cui processo per corruzione è slittato a maggio per via della crisi in corso - aveva avanzato la proposta di formare un governo di unità nazionale, per fronteggiare piu agevolmente l'emergenza coronavirus. Un' ipotesi questa che inizialmente aveva trovato favorevole Gantz ma che è stata poi accantonata.