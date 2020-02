In Cina continua la fase calante del numero di decessi da Covid-19 mentre l'Europa vede aumentare le persone infettate con i primi casi in Olanda, due persone rientrate dal nord Italia, e la Germania che ha raddoppiato il numero dei contagiati, ora intorno alla sessantina.

Annullato il Salone dell'Auto di Ginevra

Il coronavirus, che ha colpito più di 83mila persone a livello globale, e fatto oltre 2800 morti, ha spaventato anche il Salone dell'Auto di Ginevra che è stato annullato. Era programmato dal 5 al 15 marzo.

Nuovo sistema di contaggio dei casi di contagio in Italia

In Italia, dove sono stati diagnosticati più casi dopo Cina e Corea del Sud, attualmente sono intorno ai 650, le vittime sono 17.

Diversi Paesi hanno chiuso le loro frontiere ai viaggiatori italiani, tra cui Israele, Giordania, Arabia Saudita, Bahrein, El Salvador, Mauritius, Turkmenistan, Iraq, Capo Verde, Kuwait, Seychelles. Per tutti gli aggiornamenti sulle misure restrittive nel mondo si può consultare la pagina Viaggiare sicuri dell'Unità di crisi della Farnesina.

Nel tentativo di ridimensionare l'immagine di Paese untore, l'Italia ha deciso di cambiare il sistema di calcolo dei contagi. "In Italia si sta lavorando affinché vengano comunicati solo i casi di nuovo coronavirus clinicamente rilevanti, ovvero i casi clinici di pazienti in rianimazione o morti, come avviene negli altri Paesi del mondo", ha affermato il direttore scientifico dell'Istituto Spallanzani, Giuseppe Ippolito, in una conferenza con la stampa estera. I positivi ai tamponi fatti per qualsiasi altro motivo andranno in una lista separata, estremamente importante per la definizione della situazione epidemiologica".

Di Maio: "Italia isolata? Invertiremo la tendenza"

"Per gli italiani che stanno avendo difficoltà in questo momento per i blocchi di altri Paesi vi assicuro che in queste ore le interlocuzioni sono al massimo con tutti gli Stati che hanno individuato delle restrizioni", ha dichiarato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in merito all'emergenza coronavirus.

"Nei prossimi giorni potremo invertire la tendenza perché spiegheremo che in questo momento le aree interessate dall'emergenza coronavirus sono lo 0.4% di tutto il territorio nazionale e su 60 milioni di abitanti ne sono coinvolti al massimo 45mila, 50mila".

"Stiamo chiedendo ad alcuni governatori di non fare ordinanze quando non richieste, perché danno un messaggio al mondo che ci sono regioni in difficoltà. In questo momento tutto è un'arma a doppio taglio".

Nigeria: primo caso di contagio da Covid-19, è un italiano

Primo caso in Nigeria, il paese più popoloso dell'Africa: si tratta di un italiano rientrato a Lagos da Milano.