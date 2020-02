Ci sono sei casi di coronavirus nel lodigiano, dove ieri un 38enne italiano si è presentato in ospedale con sintomi di una grave polmonite. E' risultato positivo al Covid-19 ed è ricoverato in Terapia intersiva, al nosocomio di Codogno. Le sue condizioni sarebbero in leggero miglioramento rispetto a giovedì sera.

Sono invece in isolamento al Sacco di Milano la moglie (un'insegnante, all'ottavo mese di gravidanza) e un amico dell'uomo, che sarebbero anch'essi contagiati, ma si stanno ancora aspettando le conferme ufficiali. Poco dopo sono stati confermati altri tre casi. Non è chiaro se l'amico sia lo stesso cosiddetto "paziente zero", collega del 38enne, rientrato dalla Cina verso il 20 gennaio e con il quale avrebbe cenato giorni fa. La tempistica però mette tutto in dubbio: l'uomo sarebbe infatti asintomatico finora e la cena sarebbe avvenuta a fine gennaio, quindi ben oltre i 14 giorni di incubazione.

Intanto, circa 250 persone - famigliari, amici, colleghi, ma anche medici e infermieri - venute a contatto con colui che si trova in gravi condizioni, sono in isolamento e verranno sottoposte al tampone. Gli accessi al Pronto soccorso di Codogno e le attività programmate del nosocomio sono stati per il momento interrotti.

"Si invitano tutti i cittadini di Castiglione d'Adda e di Codogno, a scopo precauzionale, a rimanere in ambito domiciliare e ad evitare contatti sociali": questo l'invito dell'assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera.